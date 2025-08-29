Justicia prohíbe a Natalia Valdebenito hacer chistes sobre tragedia minera de El Teniente

La polémica generada por la comediante Natalia Valdebenito y su mención a la tragedia en la mina El Teniente está lejos de terminar.

Esto luego de que la Corte de Apelaciones de La Serena acogiera a tramitacion un recurso de protección presentado por la familia de uno de los mineros fallecidos en contra de la humorista.

A raíz de esto el tribunal dictó una orden de no innovar contra Valdebenito, a quien también "instruyó que, mientras se resuelve el caso, la humorista deberá abstenerse de realizar rutinas o bromas basadas en la tragedia ocurrida el 31 de julio".

Adicionalmente la comediante fue citada a presentar sus descargos y sus antecedentes del caso en los próximos 8 días.

Hace algunas semanas Natalia Valdebenito mencionó el fatal accidente durante una rutina suya y lo comparó con su polémica con José Miguel Villouta. "Soy la única persona contenta de que pasara lo de los mineros", señaló en la ocasión, lo que le valió duras críticas.

Horas después de estallada la polémica, Valdebenito tuvo que pedir disculpas públicas por su desafortunado chiste.