Natalia Valdebenito respondió ante la justicia por mención a mineros: "Me burlo de mí misma"

La comediante Natalia Valdebenito respondió ante la justicia por su polémica mención al accidente minero en El Teniente durante un show, luego de que la Corte de Apelaciones de La Serena dictara una orden de no innovr y le instruyera la prohibición de hablar del tema.

A través de un documento detallado por La Tercera, la humorista realizó sus descargos sobre el caso, señalando que "las expresiones (fueron) realizadas en el contexto de una presentación de otras artistas" y descartó haber recibido una remuneración por su actuación.

Sobre su frase original, Valdebenito explicó que "me encontraba agobiada por las constantes 'funas' dirigidas en mi contra, por lo que -llegué a tal extremo- yo sería la única que me habría alegrado con lo sucedido en la mina El Teniente. El sentido de mis expresiones es que ese caso es tan grave, que me permitía salir por algunos momentos de la escena".

"En ningún momento me burlé de la tragedia ocurrida en la mina El Teniente, sino que, muy por el contrario, en dicha presentación me burlo de mí misma, lo que es una máxima de la comedia, una exageración, una sublimación de lo normal para dar a entender algo", detalló.