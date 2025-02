Tom Hanks genera controversia por su parodia como un simpatizante de Trump en SNL

El regreso de Tom Hanks a "Saturday Night Live" durante la celebración de su 50° aniversario generó un intenso debate en redes sociales.

En el especial, el actor retomó su papel de Doug, un seguidor de Donald Trump, en una nueva versión del sketch "Black Jeopardy!".

Durante el sketch, Doug, con su característica gorra roja de Make America Great Again, reacciona con desconfianza cuando el presentador del concurso, Darnell Hayes (interpretado por Kenan Thompson), intenta estrecharle la mano, exclamando: "No me gusta eso, ¡espera, espera, espera!".

Además, en un comentario sarcástico, sugiere la creación de una versión alternativa del programa llamada "White Jeopardy".

La interpretación, que en 2016 fue bien recibida, esta vez provocó una ola de críticas por parte de simpatizantes republicanos, quienes consideraron la parodia una representación "ofensiva" y "estereotipada".

Figuras conservadoras como el exasesor de Robert F. Kennedy Jr., Link Lauren, y el comentarista Benny Johnson criticaron duramente la representación, acusando a SNL de perpetuar estereotipos negativos sobre los votantes de Trump.

"Este programa se pregunta por qué sus índices de audiencia están en el suelo. Trump ganó el voto popular. Este estereotipo gastado de que MAGA es racista es repugnante", expresó Lauren en redes sociales.

