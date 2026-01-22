Arctic Monkeys presenta "Opening Night", su primera canción en cuatro años

El grupo Arctic Monkeys regresó a la música con el estreno de "Opening Night", su primera canción en cuatro años.

El tema es el primer lanzamiento de los británicos desde su disco "The Car" (2022), aunque no formará parte de un nuevo LP de Alex Turner y compañía.

La recién estrenada canción será incluida en "HELP(2)", un disco solidario que buscará ir en ayuda de los niños refugiados de conflictos bélicos y guerras alrededor del mundo.

Además de Arctic Monkeys, el álbum contempla la presencia de Depeche Mode, Beck, Foals, Fontaines D.C., Olivia Rodrigo y Pulp, entre muchos otros.