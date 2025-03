Ariana Grande lanza "Brighter Days Ahead" el cortometraje epílogo de su disco deluxe

Ariana Grande regresa a la escena musical con el lanzamiento de la edición deluxe de su álbum "Eternal Sunshine" (2024), que incluye seis nuevas canciones: "Twilight Zone", "Warm", "Dandelion", "Past Life", "Hampstead" y "Intro (End of the World) Extended".

Este proyecto celebra el éxito del disco original, que contiene hits como "we can't be friends (wait for your love)" y "the boy is mine", y se complementa con el cortometraje "Brighter Days Ahead", codirigido por Grande y Christian Breslaue.

El cortometraje sigue a Peaches (interpretada por Grande), quien, setenta años después de su última aparición, recurre a Brighter Days Inc. para revivir y borrar memorias selectivas. La narrativa explora su sanación personal y profesional, abordando temas como la fama, el sensacionalismo y el trauma generacional.

En paralelo, la versión extendida del álbum profundiza en el viaje emocional de Grande. La trama del proyecto evoca el dilema de la película "Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004)", que trata sobre cómo la eliminación de recuerdos afecta la identidad humana.

Sin embargo, a diferencia de la película, Grande opta por la aceptación sobre el olvido: "Prefiero ser vista y estar viva que morir por tu punto de vista", canta en "Hampstead".

El proyecto, producido por London Alley y Republic Records, adoptó un estilo más introspectivo, fusionando pop, R&B y géneros electrónicos.