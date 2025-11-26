Aseguran que Miranda se separa por tensiones entre Ale Sergi y Juliana Gattas

Tras una larga serie de conciertos, el dúo Miranda diría adiós a los escenarios por un largo tiempo.

De acuerdo al periodista argentino Ángel de Brito, la separación de la banda, que recientemente visitó Chile, estaría "confirmada" .

"Se filtró esto que vamos a ver ahora. Ustedes saben que les queda un show más a Miranda, que para mí es la mejor banda pop de Argentina. Ayer se filtró que se despedían, que el año que viene no van a tocar", afirmó en su programa web "Ángel Responde".

En este contexto, el comunicador explicó que un anuncio que indicaba que tendrían un "último show hasta 2027" alertó a los fanáticos: "Después, cuando vieron esto, corrieron a decir 'saquen esto'. Medio que se les filtró", añadió.

Si bien, el conductor de LAM expresó su deseo de que el grupo pop aprovechara la pausa para trabajar en nueva música, supuestos conflictos entre Ale Sergi y Juliana Gattas serían la principal causa de la separación.

"Ale Sergi está hinchado de los huevos de Juliana, porque él es súper prolijo y ella es más volada, está en otra sintonía. Esto se notó en el show del fin de semana. Juliana estaba de muy mal humor, fallaba algo que le molestaba. No hablaron en toda la noche con el público", aseveró.

De momento, Miranda no se ha referido oficialmente a estos rumores.