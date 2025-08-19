BBC canceló emisión de documental de Ozzy Osbourne "a petición de la familia"

La cadena BBC canceló la emisión de un documental sobre el fallecido Ozzy Osbourne luego de que la familia del cantante lo solicitara.

La película estaba originalmente programada para este lunes, pero la compañía británica decidió respetar la decisión familiar de Osbourne y suspender la proyección hasta nuevo aviso.

"Nuestra solidaridad está con la familia Osbourne en este difícil momento. Respetamos sus deseos de esperar más tiempo antes de estrenar esta especial película", confirmó la BBC.

El largometraje está titulado "Ozzy Osbourne: Coming Home" y retrata los últimos tres años de vida del legendario vocalista durante asentamiento en Buckinghamshire junto a su esposa Sharon.