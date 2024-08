Becky G estrena nuevo sencillo estilo corrido "Cómo diablos" para su próximo álbum

La cantante y compositora estadounidense con raíces latinas Becky G lanzó su nueva canción "Cómo diablos".

Cargado de ritmos estilo corridos mexicanos, la artista de 27 años demuestra sus notables dotes vocales en este nuevo sencillo, donde despotrica contra una pareja que le fue infiel.

Mientras, su próximo cuarto disco de estudio titulado "Encuentros", que tiene feche de estreno programada para el 10 de octubre, estará cargado de canciones en español que arriban tras un profundo proceso de autodescubrimiento de la autora.



"Mi último álbum 'Esquinas' encendió un fuego dentro de mi alma creativa que trajo nuevos colores a mi mundo y en el fondo sabía que no podía detenerme allí... Así que no lo hice", escribió.

"Desde el año pasado, seguí descubriendo, sintiendo, sanando y creando. Todas las partes de mí que encontré en el camino, ahora las he volcado en este álbum con tanto amor y dedicación. Ustedes dijeron que querían más, y yo también. Por las 'esquinas' de la vida, nos 'encontramos' otra vez", escribió Becky G en Instagram.