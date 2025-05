Berta Rojas y Gustavo Santaolalla reinventan "The Last of Us" con acento latino

La reconocida guitarrista Berta Rojas se unió al multipremiado compositor argentino Gustavo Santaolalla para lanzar una nueva versión del tema "The Last Of Us"', conocido por su presencia en el exitoso videojuego y en la serie de HBO del mismo nombre. La pieza fue estrenada este viernes en diversas plataformas digitales.

Rojas, la primera paraguaya en ganar dos Latin Grammy, definió esta colaboración como "un avance de una obra más grande" en la que ha trabajado desde hace dos años. Este proyecto culminará en un nuevo álbum, previsto para presentarse oficialmente en 2025.

El tema original fue compuesto por Santaolalla en 2013 para el videojuego y posteriormente adaptado para la serie en 2023. "Le agradezco mucho esta oportunidad que me ha dado Gustavo de tocar 'The Last Of Us' con acento paraguayo", dijo Rojas.

La nueva versión une la guitarra clásica de Rojas con el ronroco, instrumento andino característico del sonido de Santaolalla. "Acompañarlo desde la guitarra clásica para mí implica un acto de romper barreras (...) un acto de unidad, de solidaridad y de respeto profundo hacia la música" y hacia sus "identidades", comentó la artista.

"La guitarra le abraza al ronroco", expresó Rojas, interpretando este encuentro sonoro como "un diálogo entre hermanos, que cultivan una misma pasión" por la música y el orgullo por sus raíces latinoamericanas.

La grabación se realizó en diciembre pasado en el Westlake Studio de Los Ángeles. "Fluyó con la naturalidad de dos hermanos que dialogan desde el corazón", aseguró Rojas. Para la guitarrista, esta experiencia representa también una forma de mostrar al mundo "los secretos que guarda mi nación" a través de la música paraguaya.