Canción de The Beatles "Now and then" fue nominada al Grammy como Canción del año

A 60 años transcurridos desde de su primera nominación, la banda británica The Beatles logró una nueva nominación en la misma categoría, en esta oportunidad por su sencillo de regreso "Now and then".

Con este tema re-lanzado en 2023 y que incorpora grabaciones de hace décadas de los fallecidos John Lennon y George Harrison y mejoradas con inteligencia artificial, la banda de Liverpool suma en total 25 candidaturas a los prestigiosos premios de la música.

Los miembros sobrevivientes, Paul McCartney y Ringo Starr competirán con Sabrina Carpenter, Beyoncé, Charli XCX y el rapero Kendrick Lamar en esta misma categoría de la 67ª edición del evento, que se efectuará en 2 de febrero de 2025.

Si los Beatles se llevan el premio "Disco del año", al que también fue nominado, será la primera vez que ganan en esa categoría. "I Wanna Hold Your Hand» fue nominada en 1965, "Hey Jude" en 1969 y "Let It Be" en 1971, pero ninguna de esas tres canciones ganó el premio.