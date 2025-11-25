D4vd en la mira: policía confirma que muerte de Celeste Rivas es investigada como asesinato

El caso de Celeste Rivas, la adolescente cuyo cuerpo fue encontrado en el auto del cantante D4vd, ha cambiado su estado a "investigación por asesinato".

De acuerdo a Los Angeles Times, los resultados de la autopsia de la niña no serán compartidos en público con el fin de no poner en riesgo la investigación.

Pese a esto, un detectivo a cargo del caso señaló que las diligencias han dado un giro y que ahora se ha calificado como una "investigación por asesinato".

Si bien, reportes de TMZ indicaban que el cadáver había sido congelado y decapitado, el capitán de policía de Los Ángeles negó estos rumores.

"El cuerpo de Celeste no estaba congelado", declaró Scot Williams, jefe de la División de Robos y Homicidios, a la revista People. "No la decapitaron. Todo eso de la congelación no tiene sentido. Su cuerpo estuvo en el coche durante semanas".

En este contexto, Williams agregó: "Aunque hubiera estado completamente congelada cuando la metieron en el auto (de lo cual no hay evidencia que sugiera que así fuera), cinco o más semanas en el maletero de un auto bajo un calor sofocante en pleno verano no habrían dado como resultado que se descubriera un cuerpo parcialmente congelado el 8 de septiembre".

Cabe recordar que hace unos días, se confirmó que David Burke, nombre real del cantante, estaba siendo investigado como sospechoso del crimen, señalando además que este no ha colaborado con la policía.