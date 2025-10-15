Daddy Yankee busca "transformar vidas" con su fe y aconseja firmar prenupciales

El cantante Daddy Yankee prepara su regreso a los escenarios con una nueva misión: "transformar vidas" a través de su fe cristiana.

En una entrevista con Billboard, el artista puertorriqueño reflexionó sobre su renovación espiritual y también abordó temas personales, como su divorcio y su consejo a los nuevos músicos de firmar acuerdos prenupciales.

El intérprete de "Gasolina" volverá a presentarse el 23 de octubre en los Premios Billboard de la Música Latina 2025, en Miami, tras casi dos años de retiro. "Ahora mi propósito es transformar vidas a través de la música", expresó

"Esto no es solo hacer música cristiana. El reto es poner el reino en la cultura pop", añadió el cantante, quien explicó que su fe se fortaleció durante su alejamiento del mundo artístico y confirmó que está trabajando en un nuevo álbum tras su tema "Sonríele", lanzado en julio, su primera incursión oficial en la música cristiana.

En otro momento, el artista se refirió a su reciente divorcio de Mireddys González, con quien estuvo casado casi treinta años, y aprovechó para dar un consejo a los jóvenes talentos: "Aunque no sean famosos ni exitosos, y están comenzando su carrera, cásense con capitulación. Porque la música es impredecible".

La publicación llega pocos días después de que se conociera que el cantante y su exesposa alcanzaron un acuerdo legal sobre el uso de sus marcas profesionales, entre ellas Daddy Yankee y DY, tras un conflicto judicial en Puerto Rico.