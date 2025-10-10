Daddy Yankee llega a acuerdo con su exesposa para usar sus marcas profesionales
El artista urbano podrá usar su nombre artístico, los seudónimos "DY" y otras marcas profesionales tras alcanzar un acuerdo definitivo con Mireddys González.
Daddy Yankee y su exesposa, Mireddys González, lograron un acuerdo que permite al artista usar sus marcas profesionales, incluido su nombre artístico y los seudónimos DY, según consta en una moción conjunta presentada ante la jueza María Antongiorgi Jordán en el Tribunal Federal de Hato Rey, San Juan.
El documento señala que "las partes han llegado a un acuerdo total y definitivo sobre todas las reclamaciones presentadas en esta acción", y establece que el tribunal dictará sentencia incorporando los términos del pacto, los cuales serán "definitivos e inapelables" y bajo su jurisdicción para hacerlos cumplir si fuese necesario.
El acuerdo establece que González "acuerda, se compromete y se obliga a que, en el futuro, ya sea directa o indirectamente, no tomará ninguna medida destinada a limitar, afectar o impedir que Ramón Ayala Rodríguez utilice las marcas comerciales Daddy Yankee o DY".
Además, se compromete "a no menospreciar, diluir o afectar negativamente a las marcas cubiertas, ni a registrar o intentar registrar ninguna marca que pueda considerarse sustancialmente similar o que pueda causar una probabilidad de confusión".
El pacto se produce tras una disputa legal que comenzó cuando Daddy Yankee presentó una demanda alegando que González buscaba impedir que utilizara sus marcas.
La controversia se intensificó cuando, en diciembre de 2024, las hermanas González realizaron transferencias por 100 millones de dólares desde cuentas corporativas a cuentas personales sin autorización del cantante, y se ordenó la entrega de dispositivos electrónicos con correos y archivos borrados de "El Cartel Records".