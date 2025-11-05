Daddy Yankee regresa al reggaeton de la mano de Bizarrap con explosiva sesión

Luego de debutar en la música cristiana y de anunciar su retiro como reggaetonero, el puertorriqueño Daddy Yankee regresó al perreo con una nueva canción.

Se trata de la denominada sesión "#0/66" junto al aclamado productor argentino Bizarrap, la cual marca el retorno del intérprete de "La Gasolina" al ritmo que le dio fama mundial.

Tras una gira mundial en 2022 Daddy Yankee había anunciado su retiro de la música popular para dedicarse completamente al cristianismo. Su primer trabajo en su nueva faceta artística fue el álbum "Lamento en baile" de 2025.

Este tema junto a Bizarrap es la primera canción formal de Daddy Yankee desde su álbum "Legendaddy". Su estreno enciende los rumores sobre posibles nuevos shows de Daddy Yankee, quien suena para el próximo Festival de Viña del Mar justo cuando se cumplen 20 años de su histórico debut en el evento.