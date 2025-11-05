Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago15.2°
Humedad62%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Magazine | Música

Daddy Yankee regresa al reggaeton de la mano de Bizarrap con explosiva sesión

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

El puertorriqueño había anunciado que se dedicaría a la música cristiana.

Daddy Yankee regresa al reggaeton de la mano de Bizarrap con explosiva sesión
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Luego de debutar en la música cristiana y de anunciar su retiro como reggaetonero, el puertorriqueño Daddy Yankee regresó al perreo con una nueva canción.

Se trata de la denominada sesión "#0/66" junto al aclamado productor argentino Bizarrap, la cual marca el retorno del intérprete de "La Gasolina" al ritmo que le dio fama mundial.

Tras una gira mundial en 2022 Daddy Yankee había anunciado su retiro de la música popular para dedicarse completamente al cristianismo. Su primer trabajo en su nueva faceta artística fue el álbum "Lamento en baile" de 2025.

Este tema junto a Bizarrap es la primera canción formal de Daddy Yankee desde su álbum "Legendaddy". Su estreno enciende los rumores sobre posibles nuevos shows de Daddy Yankee, quien suena para el próximo Festival de Viña del Mar justo cuando se cumplen 20 años de su histórico debut en el evento.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada