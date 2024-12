Daniela Castillo respaldó a Mon Laferte en denuncia por acoso contra exproductor de Rojo

Hace unos días, Mon Laferte apareció en "Podemos Hablar" de CHV, donde recordó el acoso sexual que sufrió por parte de Jaime Román, productor musical de "Rojo, fama contra fama" de TVN.

"Él era productor musical de la parte de los discos y era rancio. Me invitaba a su casa, me decía que fuera y que tenía un jacuzzi (...) Cuando se suponía que tenía que sacar el segundo disco, él (me dijo) 'podríamos hacer una excepción, si es que usted es buena onda conmigo'. Me agarra la mano y de la cintura", relató la artista, añadiendo que sus denuncias ante los mandamases del programa fueron ignoradas.

Daniela Castillo apoyó a Mon Laferte

Tras esto, Daniela Castillo, excompañera de la autora de "Tormento", reveló que llegó a hablar al respecto con su colega y si bien, no dio detalles de la conversación, sí reconoció haber estado al tanto de la situación.

"Uno le decía el viejo verde. Nunca vimos nada más allá como un abuso o como que se propasara físicamente con alguien, eso no, pero cuando empezaron a salir los casos, mucho tiempo después, no fue extraño para nosotros", comentó la cantante en el podcast "Entre amigas y copas".

En este contexto, Castillo aseguró que Román manipulaba a los participantes. "Para tú poder lograr algo, tenías que hacer algo más, que eso fue lo que supe mucho tiempo después. Súper lamentable", expresó.

Finalmente, la intérprete, que afirmó no haber sido víctima de acoso, añadió que "debe haber muchas que no se atreven a hablar, por esas personas, te juro que realmente lo siento mucho".