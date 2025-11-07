Daniela de KATSEYE aparece en el lanzamiento del nuevo álbum solista de Yeonjun

El integrante de TXT, Yeonjun, lanzó este viernes su esperado álbum debut en solitario, "NO LABELS: PART 01", marcando un nuevo hito en su trayectoria dentro y fuera del grupo.

El proyecto se compone de seis canciones con letras que exploran emociones sin filtros y un sonido que combina pop, R&B y matices experimentales.

Según detalló BIGHIT MUSIC, Yeonjun pretende desligarse de las etiquetas tradicionales de la industria para construir un espacio creativo que refleje su personalidad real.

Uno de los momentos más comentados del lanzamiento es "Let Me Tell You", una colaboración con Daniela, integrante de KATSEYE, quien aparece en el video oficial liberado junto con el álbum, acompañando con unos versos en español y una coreografía con Yeonjun.

El tracklist completo incluye "Talk To You", "Forever", "Let Me Tell You" (feat. Daniela de KATSEYE), "Do It", "Nothin' 'Bout Me" y "Coma".

El anuncio ha elevado aún más la expectativa entre los fans, considerando el impacto que Yeonjun ha logrado con sus trabajos previos y la popularidad internacional de KATSEYE, grupo que ya forma parte del cartel de Lollapalooza Chile 2026, festival cuyas entradas ya están disponibles a través de Ticketmaster.