Doble de Luis Miguel revela inesperada advertencia del equipo del cantante: "Me quieren silenciar"

El cantante Brahiron Chávez, conocido también como Bray On, acusó haber recibido un mensaje del abogado de Luis Miguel, a quien rindió tributo en "Mi nombre es".

La polémica se originó luego de que fuera señalado falsamente como el supuesto hijo chileno del "Sol de México", rumor que llegó hasta el equipo legal de la voz de "Culpable o No".

"He recibido un mail del abogado de Luis Miguel que me acusa y me exige que aclare ciertas publicaciones y situaciones que, para serles completamente sincero, yo no he provocado", declaró el joven en su cuenta de Instagram, compartiendo capturas del correo que recibió.

Asimismo, el ganador del programa de TVN admitió sentirse "muy preocupado" por los extremos a los que llegó la situación. "(Todo esto) por el rumor de la supuesta paternidad que se ha creado en las redes, pero además el abogado me ha puesto condiciones para cantar, lo que me hace sentir que me quieren silenciar", lamentó el chileno.

"Esto me ha llevado a preguntarme: ¿De qué me acusa? ¿De cantar las canciones de una leyenda? Yo siempre lo he hecho con el mayor de los respetos, por él y por sus seguidores", afirmó.

"Me entristece que un acto de admiración se interprete de esta manera, estoy cansado del hostigamiento constante de los medios. Siento que muchos se aprovechan de la situación para crear noticias falsas con fines económicos y yo no me presto para eso", lamentó Chávez.