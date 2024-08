Don Omar dio detalles del cáncer sufrió: "Empecé a llorar y dije 'no me quiero morir'"

El cantante Don Omar se sinceró sobre el difícil momento que vivió cuando se le diagnosticó cáncer.

Todo inició en abril de este año, cuando el puertorriqueño comenzó a notar algunos síntomas en medio de su gira "Back to reggaeton" y, pese a sentirse débil, el artista atribuyó estos malestares a una deshidratación.

Sin embargo, su peor momento ocurrió cuando terminó orinando sangre. "Ya no era simplemente coloración la orina, ya era sangre completamente, me asusté muchísimo y llamé al doctor", dijo al programa "El gordo y la flaca", revelando que se le diagnosticó un tumor en su riñón derecho.

"Venía de celebrar la vida, de celebrar el triunfo, de celebrar los éxitos, de celebrar la música, y de momento me dijeron: 'Quizás te estás muriendo' y no lo sabía", comentó a la revista People.

Si bien, el intérprete de "Danza Kuduro" fue sometido a una cirugía para extirpar el cáncer, admitió que fue un error guardar silencio, ya que no tenía con quien desahogarse.

"Me quedé callado, no le dije nada a nadie, eso me dificultó el proceso, no haber hablado con nadie", confesó. "Empecé a llorar y dije 'no me quiero morir'", agregó.