Dua Lipa dejó la terapia por la astrología: "Prefiero consultar al horóscopo"

Dua Lipa hizo una impactante confesión al revelar que, en vez de seguir con la terapia psicológica, ha decidido confiar en la astrología.

En el podcast Dish, la artista de 28 años admitió que abandonó la terapia para enfocarse en el horóscopo, contando con una astróloga personal a la que recurre habitualmente.

"Digámoslo así: no tengo terapeuta, pero tengo una astróloga. Cada vez que tengo un dilema hablo con mi Rosie (su astróloga), y le pregunto: '¿Qué dice este mes? ¿cómo será?' Ella me responde: 'chica, estos días serán una locura'", dijo la intérprete de "Dance The Night".

Asimismo, la británica explicó que antes recurría a una sesión astrológica todos los años para su cumpleaños para obtener un resumen anual, "pero ahora profundizo un poco más, estoy enganchada", señaló.

Anteriormente, Lipa ya había mencionado que no creía en la terapia convencional, contando a Rolling Stone que prefería cuidar su salud mental a través de la meditación y yoga.