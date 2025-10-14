Dua Lipa obtiene certificado oficial de español y se prepara para Latinoamérica

La cantante británica Dua Lipa sorprendió el lunes a sus seguidores al anunciar que aprobó el Certificado General de Educación Secundaria (GCSE) en español, tras recibir clases online con una profesora nativa.

La artista compartió su logro en Instagram, donde agradeció a su docente y celebró este nuevo avance en su aprendizaje del idioma. Durante su "Radical Optimism World Tour", la británica ha decidido estudiar activamente español, demostrando disciplina y pasión por la lengua.

La intérprete de "Illusion" ya había demostrado sus conocimientos previos al interpretar covers en español, como "Héroe" de Enrique Iglesias y "Me gustas tú" de Manu Chao.

Ahora, con su certificado oficial, Dua Lipa está lista para avanzar al siguiente nivel, el examen A, que le permitirá perfeccionar su dominio y acercarse aún más a convertirse en hispanohablante fluida. La artista compartió su entusiasmo escribiendo en otra foto: "Siguiente, siguiente, siguiente", junto a su material de estudio.

Dua Lipa se presenta en Chile los días 11 y 12 de noviembre en el Estadio Nacional. Aunque no se ha confirmado que hable exclusivamente en español durante sus shows, los fans pueden esperar al menos un par de canciones en nuestro idioma, siguiendo la tradición de interpretar covers locales en cada ciudad de su gira.