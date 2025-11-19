El cantante D4vd es considerado como sospechoso en la muerte de Celeste Rivas
Los restos de la adolescente fueron hallados en el maletero de un Tesla, perteneciente al artista.
La investigación por muerte de Celeste Rivas, hallada en el maletero de un Tesla perteneciente al cantante D4vd, ha dado un nuevo giro.
De acuerdo a TMZ, los investigadores han considerado a David Burke, nombre real del artista, como sospechoso en el deceso de la adolescente de 15 años, cuyos restos estaban desmembrados y en estado de descomposición.
Si bien, el médico forense no ha determinado la causa de muerte -ya que aún esperan los resultados toxicológicos-, también se estaría considerando el caso como un homicidio.
En tanto, una fuente declaró al citado medio que, a inicios de 2025, el intérprete de "Romantic Homicide" hizo un viaje nocturno a una zona remota del condado de Santa Bárbara (California), permaneciendo ahí durante varias horas.
Además, un cercano comentó a NBC Los Ángeles que el músico "no se ha mostrado cooperativo con las autoridades", señalando además que el fallecimiento de la menor habría ocurrido entre marzo y mayo, y que Burke recibió ayuda para desmembrar y deshacerse del cuerpo.
Cabe recordar que el cadáver de Rivas, que fue reportada como desaparecida en abril de 2024, fue encontrado a inicios de septiembre dentro del vehículo, que estaba en un depósito municipal de Los Ángeles.
Tras el hallazgo, D4vd canceló sus shows y fue bajado del line up del festival Lollapalooza 2026 en Sudamérica.