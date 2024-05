"El mejor hasta ahora": Billie Eilish estrena su álbum "Hit Me Harder and Soft"

A tres años del exitoso "Happier Than Ever", Billie Eilish estrenó su tercer álbum "Hit Me Harder and Soft".

A través de 10 temas, escritos por la misma cantante y su hermano Finneas, el LP sumerge a los oyentes en "un espectro completo de emociones", siendo considerado por la misma artista como una "familia de canciones", idealmente pensadas para ser escuchadas de principio a fin.

"Ni siquiera sé qué decir...Finneas y yo pusimos tanto en este álbum y nunca he amado algo como esto ¡¡¡Espero que lo disfruten y nos vemos!!! (...) Los amo hasta la muerte", escribió Eilish en su cuenta de Instagram, anunciando el lanzamiento.

Asimismo, la crítica ya ha aclamado el nuevo material de la dos veces ganadora del Oscar, calificándolo como "su mejor trabajo hasta ahora", admirando además su "crecimiento musical".

Si bien la estadounidense ya anunció las primeras fechas de su próximo tour para Norteamérica, Europa y Australia, se espera su regreso a Sudamérica tras debutar en la versión 2023 de Lollapalooza Chile.