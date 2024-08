Flea de Red Hot Chili Peppers escogió a su bajista favorito: "Es increíble"

Flea, el fundador del grupo Red Hot Chili Peppers y uno de los bajistas más reconocidos a nivel mundial, escogió a su intérprete favorito de este instrumento.

En el podcast "Where Everybody Knows Your Name" el autor de temas como "Around the World" o "Can't Stop" habló de cuál era su bajista favorito de rock de todos los tiempos, señalando que "es increíble".

Se trata de Paul McCartney, el histórico líder de The Beatles, cuyo instrumento primordial siempre fue el bajo. "Es el mejor bajista de rock... hay muchas personas geniales en muchos sentidos, pero las líneas de bajo de Paul son tan líricas y melódicas, son hermosas", señaló.

"Paul, John y George cuando escribían canciones, y Paul hacía el bajo después. Y tras la multigrabación, ya al principio, ellos simplemente tocaban en vivo y después lo hacía; como en 'Sgt. Pepper's', la melodía ya estaba ahí. Entonces él hacía como una contramelodía, así que el bajo es como una melodía en lugar de solo ritmo, y eso es asombroso. Él es increíble", complementó el músico.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por La OzPedia Peppers (@laozpediapeppers)

Los mejores bajistas

Un listado habitual entre los medios especializados en música es precisamente el de los mejores bajistas de la historia. Uno de los más recientes fue el realizado por el portal Consequence of Sound, el cual incluyó a Flea y a Paul McCartney.

Mientras el hombre de Red Hot Chili Peppers se ubicó en el lugar número 5, el líder de The Beatles alcanzó la posición número 2 del ránking.

Estos son los 10 mejores bajistas según Consequence of Sound