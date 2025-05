Foo Fighters despide a su baterista Josh Freese: "No me dieron ninguna razón"

Foo Fighters vuelve a quedar sin baterista luego de que Josh Freese confirmara que fue despedido de la banda de Dave Grohl a inicios de semana.

A través de su cuenta de Instagram, el percusionista hizo pública la decisión del grupo, del que fue parte por dos años: "Foo Fighters me llamó el lunes por la noche para comunicarme que han decidido cambiar de rumbo con su baterista. No me dieron ninguna razón", escribió.

Bajo esta línea, el músico confesó haber disfrutado su tiempo en la banda "tanto dentro como fuera del escenario" y que, pese a todo, apoya "lo que consideren mejor para la banda".

"En mis 40 años como baterista profesional, nunca me habían despedido de una banda", dijo el baterista, indicando que si bien no está enojado, sí está "un poco sorprendido y decepcionado".

"Como la mayoría de ustedes saben, siempre he trabajado como freelance y he estado cambiando de banda, así que estoy bien. Estén atentos a mi lista de las 10 posibles razones por las que Josh fue expulsado de Foo Fighters", concluyó.

Cabe recordar que Freese se integró a la banda en mayo de 2023, siendo anunciado en un livestream como reemplazo del fallecido Taylor Hawkins.

De momento, Foo Fighters no ha hecho declaraciones al respecto.