Fred Durst de Limp Bizkit recordó al fallecido Sam Rivers: "Agradecido de haberlo tenido en mi vida"

Fred Durst, el cantante y líder de Limp Bizkit, publicó un emotivo video recordando a Sam Rivers, el bajista y fundador de la banda que falleció este fin de semana a sus 48 años.

"Sam Rivers, la leyenda, verdaderamente una persona tan talentosa, increíblemente dulce y maravillosa", apuntó la voz de "Nookie", en un video cargado de emoción.

Allí Durst recordó cómo reclutó a Rivers en la génesis de Limp Bizkity de cómo el músico llevó a su primo, el baterista John Otto.

"Limp Bizkit fue un hermoso viaje y estábamos teniendo un gran momento, rockeando estadios juntos y viajando alrededor del mundo. Sam estaba muy feliz de lo que estábamos viviendo y estoy seguro que, donde esté, estará con una gran sonrisa diciendo 'lo hice'", agregó el cantante.

"Ya lo extraño terriblemente y me siento muy afortunado y agradecido de que Sam haya sido parte de este viaje y de mi viaje. Lo amo muchísimo", concluyó Fred Durst visiblemente emocionado.

¿De qué murió Sam Rivers?

La familia de Sam Rivers informó que el bajista falleció tras una larga batalla contra el cáncer, aunque no se especificaron detalles de la enfermedad.

Entre sus antecedentes médicos se registra una grave enfermedad hepática por consumo de alcohol que lo obligó a recibir un trasplante de hígado en 2015.