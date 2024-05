Giant Rooks: la banda que conquistó al público de Louis Tomlinson en Chile

Un emocionante debut en Chile tuvo Giant Rooks, la banda encargada de abrir el show de Louis Tomlinson el pasado viernes quienes, en solo 30 minutos, lograron encantar a la fanaticada nacional del británico .

Los alemanes, cuya alineación incluye a los primos Fred Rabe y Finn Schwieters en la voz y guitarra respectivamente, Jonathan Wischniowski en el teclado, Luca Göttner en el bajo y Finn Thomas en la batería, llevan 10 años juntos, aunque comenzaron a ganar popularidad al volverse viral en TikTok con un cover de "Tom's Diner" de Suzanne Vega, colaboración con AnnenMayKantereit con la que alcanzaron el Top Global 50 en Spotify en marzo del 2022.

En conversación con Cooperativa, Rabe y Wischniowski abordaron este éxito en redes sociales confesando que si bien, bordean entre los 28 y 25 años de edad, llegaron a sentirse como "abuelos" al no saber utilizar la famosa plataforma de vídeos, donde están desde finales del 2020.

"Una mañana, durante un ensayo, dijimos: 'deberíamos subir unos 15 segundos de Tom's Diner', y luego de dos o tres horas vimos nuestros teléfonos y pensamos: '¿Qué está pasando?', habíamos alcanzado tres o cinco millones de vistas y honestamente, nos sorprendió", comenta la voz de la banda, admitiendo que la experiencia fue "abrumadora pero genial".

De gira con Louis Tomlinson

Poco después de este "privilegio" de internet como lo califican, los oriundos de Hamm, que llevan bajo el brazo tres EPs y dos álbumes de estudio: "Rookery" (2020) y "How Have You Been?" (2024), fueron invitados a ser parte de la segunda gira mundial del ex One Direction en junio del 2023, completando así nueve shows en Norteamérica y otros once este 2024, en su paso por Latinoamérica.

"Ha sido increíble trabajar con ellos. Louis, su banda y equipo son gente muy amable y nos han tratado muy bien", menciona Rabe sobre estar de gira con el ex juez de "The X Factor". En tanto, el tecladista habla de lo desafiante que ha sido viajar por el continente, aunque ha sido grato ya que los seguidores del cantautor "nos han recibido muy bien y además, el público de Louis son probablemente los mejores fans del mundo".

El "chileno" de la banda

En 2022, un vídeo en redes sociales posteado por el grupo generó confusión entre sus seguidores en Sudamérica ya que si bien, ninguno de los músicos había pisado la región hasta este año, este presentaba al baterista como oriundo de Antofagasta.

"La verdad es que había un artículo en una revista de Reino Unido y por alguna razón que no sabemos, dijeron que Finnbo había nacido en Antofagasta, Chile, y desde ahí es un chiste recurrente entre nosotros: 'Finn Thomas de Antofagasta, Chile'", explica entre risas Fred, con Jonathan añadiendo que el percusionista "regresó a su país natal".

Con ovaciones y eufóricos gritos de una enamorada multitud, Giant Rooks finalizó su presentación en el Estadio Bicentenario de La Florida con "Somebody Like You", tema perteneciente a su último LP que fue coreado por el público que logró sorprender a los jóvenes del país germano, quienes quedaron encantados con la calidez del público chileno.

Sobre un posible regreso, Rabe señaló que si bien no hay nada planeado, "Mucha gente nos ha pedido conciertos en solitario y definitivamente lo haremos (...) amaríamos volver con una gira solista por Latinoamérica. Sería increíble y trabajaremos duro para lograrlo", cerró.