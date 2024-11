Fran Valenzuela celebra los Latin Grammy desde casa: se ausentó por avanzado embarazo

Este jueves, se llevan a cabo los premios Latin Grammy en Miami, donde Francisca Valenzuela recibió dos nominaciones.

En primera instancia, la ceremonia otorgó el premio a Mejor canción alternativa, donde la artista chilena, con el tema "Déjalo Ir", categoría que perdió ante "El Día Que Perdí Mi Juventud" de Nathy Peluso.

Por otro lado, y en la ceremonia principal, la cantautora disputará la categoría de Mejor álbum pop/rock con "Adentro", donde compite contra "Cuando Ella Me Besó Probé A Dios" de Bruses, "Jet Love" de Conociendo Rusia, "Jay De La Cueva" de Jay De La Cueva y "Reflejos De Lo Eterno" de Draco Rosa.

Los Latin Grammy desde la casa

Si bien, la chilena Mon Laferte, que ya se llevó el galardón a Mejor álbum alternativo, llegó al Kaseya Center de Miami, la voz de "Afortunada" se encuentra viendo la ceremonia por televisión debido a su avanzado embarazo.

"No pude ir a los LatinGrammys -donde tenemos 2 nominaciones!- porque estoy a punto de parir -#BABY!!- PERO eso no me impide celebrar y darlo todo", adelantó la cantante en su cuenta de Instagram.

Asimismo, Valenzuela compartió imágenes posando con un vestido plateado, que deja ver su abultado viente, en su celebración desde la casa.