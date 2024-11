Insólito: Trueno ganó un Latin Grammy pero no lo dejaron entrar a la ceremonia

El rapero Trueno vivió una insólita situación durante la entrega de los Latin Grammy 2024 en Estados Unidos.

El argentino se impuso en la categoría de Mejor fusión/interpretación urbana con su hit "Tranky Funky", pero no pudo recibir el galardón ya que no estaba presente en la ceremonia.

TRUENO SE ACABA DE GANAR UN LATIN GRAMMY Y NO LO DEJAN ENTRAR AL EVENTO 😅 pic.twitter.com/YUrLopzAjC — Ꭺ ℕ Ĭ • E.Ự.ᗷ (@Aaaanaias) November 14, 2024

Según explicó el propio artista al medio TN, que "no me dejaban entrar al estadio y me avisaron que ganamos, así que ganamos cuando estaba afuera".

"Recién estábamos acá, tomando un matecito, no estaba ni vestido, nada. Estábamos acá, en la puerta de la red carpet, y no nos dejaban pasar, me decían que no tenía ticket. No sé... y bueno, le mostramos que ganamos de Grammy y nos dejaron pasar", agregó.

Pese a la bochornosa situación Trueno se lo tomó de buena manera y le bajó el perfil a lo ocurrido. "Es un lindo quilombo. Este premio siento que no lo gané yo solo, sino que lo ganó un rap argentino, los pibes que rapean todos los domingos en una plaza, los grafiteros, los breakdancers, todo el movimiento", sentenció.