Latin Grammy 2025: Bad Bunny, Karol G y Ca7triel y Paco Amoroso entre los grandes ganadores

Este jueves 12 de noviembre, se llevó acabo la 26ª Entrega Anual del Latin Grammy en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.

En la ceremonia, Bad Bunny agrandó su leyenda al obtener por primera vez en su carrera el Latin Grammy a álbum del año por "DeBÍ TiRAR MáS FOToS". Además, el puertorriqueño se llevó un total de cinco gramófonos de los 12 que ostentaba, entre ellos a mejor interpretación urbana por "DtMF", con la que también ganó a mejor canción urbana, así como a mejor interpretación de reguetón y mejor álbum de música urbana.

Por su parte, Karol G, que sonaba como una fuerte contrincante, se llevó el reconocimiento a canción del año por el éxito "Si antes te hubiera conocido", mientras que el español Alejandro Sanz se llevó el galardón en la categoría a grabación del año por su tema "Palmeras en el jardín".

En tanto, los argentinos Ca7riel & Paco Amoroso -los segundos más nominados de la noche- se hicieron de cinco de los diez gramófonos a los que aspiraban en categorías como mejor canción alternativa, mejor canción pop o mejor álbum de música alternativa.

Una gala colorida que ensalza la identidad latina

Edgar Barrera, Grupo Frontera, Carlos Santana y Maluma fueron los encargados de abrir una colorida gala por la que desfilaron más de una docena de artistas latinos como Bad Bunny que prometía un espectáculo con "WELTiTA" y "Tíkiri" junto a la banda Chuwi; o la colombiana Karol G, quien cantó y bailó con el mexicano Marco Antonio Solís "Coleccionando heridas".

La ceremonia engalanó además la música tradicional mexicana de la mano de Pepe Aguilar; la cumbia y la salsa con las voces entremezcladas de Gloria Stefan y Nathy Peluso; o la balada de la venezolana Elena Rosé.

Y aunque ya tuvo su "gran noche" en la víspera de la gala de los Latin Grammy, el artista español Raphael volvió a subirse al escenario a entonar "Qué sabe nadie" y "Mi Gran Noche".

Otras actuaciones destacadas fueron la del puertorriqueño Rauw Alejandro quien cantó sus populares temas "Carita linda" o "Khe?", así como la del cantante mexicano Carín León, quien junto a la estadounidense Kacey Musgraves, cantó "Lost in Translation".