Hayley Williams interpretó a dueto con Cyndi Lauper "Girls Wanna Have Fun"

Actualmente la cantante estadounidense Cyndi Lauper se encuentra de gira en su propio país, y como sorpresa invitó a su colega Hayley Williams a corear juntas una canción en el escenario.

Vestidas con trajes blancos a juego con lunares rojos, Lauper (71) y la líder de Paramore (35) dieron vida este viernes en la noche a la canción "Girls Just Wanna Have Fun" lanzada en 1983.

Esta no es la primera vez que Williams rinde homenaje a la ícono del pop, ya que en 2019 interpretó una versión del mismo tema en el Bridgestone Arena.

