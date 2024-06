In New York: Alicia Keys invitó a Jay-Z a cantar el clásico "Empire State of Mind"

En todo un hito se transformó la presentación de la cantante Alicia Keys durante la reciente ceremonia de los Tony Awards, galardones dedicados a lo mejor del teatro en Estados Unidos.

La artista era una de las invitadas al evento a raíz de las múltiples nominaciones que recibió "Hell's Kitchen", un musical semi inspirado en su vida que fue musicalizado por ella misma.

En ese contexto Keys subió al escenario del teatro David H. Koch en su natal Nueva York para interpretar "Empire State of Mind", su clásica canción creada como una oda a la ciudad.

"Tenía que hacer algo loco, estamos en mi hogar", anunció la cantante antes de presentar en escena al rapero Jay-Z, con quien popularizó el tema en el año 2009. La última vez que la habían interpretado juntos fue en 2016 en un especial televisivo, por lo que la presencia del esposo de Beyoncé desató la locura en el recinto.

"Empire State of Mind" fue originalmente estrenada en 2009 en el álbum "The Blueprint 3" de Jay-Z. Meses después contó con una "secuela" más cercana a la balada, la cual apareció en su disco "The Element of Freedom".