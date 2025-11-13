Síguenos:
Tópicos: Magazine | Música

Integrantes históricos de La Ley reaccionan a cover de Dua Lipa: "Tremendo honor"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Durante su segundo show en Chile, la cantante interpretó "El Duelo".

Integrantes históricos de La Ley reaccionan a cover de Dua Lipa:
La cantante Dua Lipa llevó a cabo este miércoles su segundo y último show en Chile con su gira "Radical Optimism Tour".

Como bien se sabe, durante su primera noche en el Estadio Nacional hizo un cover de "Tu Falta de Querer" de Mon Laferte.

En tanto, la jornada siguiente optó por un tema bastante distinto: "El Duelo" de La Ley: "Esta noche he elegido una canción muy especial", comentó al presentar el tema, perteneciente al álbum "Invisible" de 1995. 

La Ley reaccionó a versión de Dua Lipa

Tras filtrarse la noticia previo al concierto, históricos integrantes de La Ley no tardaron en compartir sus impresiones ante el homenaje de la artista británica. 

A través de Instagram, Luciano Rojas y Rodrigo Aboitiz aseguraron estar "gratamente sorprendidos con la noticia que nos contaron hace unos minuto". 

"Es un tema que salió en nuestro disco Invisible, compuesto por Andrés (Bobe), Beto y Luciano", declaró Aboitiz. En tanto, Rojas añadió: "Eternamente agradecidos, Dua Lipa, por si nos estás escuchando". 

Por su parte, Beto Cuevas, quien fue vocalista y líder del grupo, se refirió brevemente a la versión de Lipa, comentando en un posteo: "¡Tremendo honor! Gracias". 

Beto Cuevas reaccionó a cover de Dua Lipa

