Jonas Brothers y Demi Lovato se reunieron en el escenario a 15 años de "Camp Rock"
Los artistas repasaron los éxitos de la franquicia, desatando rumores sobre una posible secuela.
Los artistas repasaron los éxitos de la franquicia, desatando rumores sobre una posible secuela.
La noche del domingo, los Jonas Brothers sorprendieron a su público invitando a Demi Lovato al escenario.
Durante el show en el Metlife Stadium de Nueva Jersey, el primero de la gira "JONAS20: Greetings from Your Hometown Tour", Joe Jonas y la cantante interpretaron "This Is Me" y "Wouldn't Change A Thing", temas pertenecientes a la exitosa franquicia de "Camp Rock".
Este reencuentro se da a casi una década de la última vez que los hermanos compartieron escenario con la artista, con quien protagonizaron las cintas de Disney Channel, estrenadas en 2008 y 2010 respectivamente.
Tras su salto a la fama, el segundo de los hermanos y la actriz de "Sonny with a Chance" tuvieron un breve romance, que terminó en medio de una gira en 2010.
Además, la reunión da pie a los rumores sobre una tercera película, la cual fue descartada tras la salida de la voz de "Cool for the Summer" del canal del ratón.
Las especulaciones señalan que, de concretarse el regreso de la saga, el rodaje del filme comenzaría durante septiembre, señala Rolling Stone.
@juanjo_guerrero14 Algo que jamás pensamos ver en vivo, Demi Lovato cantando ‘This Is Me’ junto a Joe Jonas en pleno concierto… Directo a nuestra infancia!!! #demilovato #camprock #demilovatovideos #joejonas #thisisme #jonasbrothers ♬ sonido original - Juan José Guerrero
@isabelaaardm Jonas Brothers and Demi Lovato in 2025! I’m in shock @Jonas Brothers @joejonas @Kevin Jonas @Nick Jonas @Demi Lovato #jonasbrothers #demilovato #camprock ♬ original sound - Isabela Moura