Jonas Brothers y Demi Lovato se reunieron en el escenario a 15 años de "Camp Rock"

La noche del domingo, los Jonas Brothers sorprendieron a su público invitando a Demi Lovato al escenario.

Durante el show en el Metlife Stadium de Nueva Jersey, el primero de la gira "JONAS20: Greetings from Your Hometown Tour", Joe Jonas y la cantante interpretaron "This Is Me" y "Wouldn't Change A Thing", temas pertenecientes a la exitosa franquicia de "Camp Rock".

Este reencuentro se da a casi una década de la última vez que los hermanos compartieron escenario con la artista, con quien protagonizaron las cintas de Disney Channel, estrenadas en 2008 y 2010 respectivamente.

Tras su salto a la fama, el segundo de los hermanos y la actriz de "Sonny with a Chance" tuvieron un breve romance, que terminó en medio de una gira en 2010.

Además, la reunión da pie a los rumores sobre una tercera película, la cual fue descartada tras la salida de la voz de "Cool for the Summer" del canal del ratón.

Las especulaciones señalan que, de concretarse el regreso de la saga, el rodaje del filme comenzaría durante septiembre, señala Rolling Stone.