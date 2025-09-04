Jorge González reapareció en TV: se sinceró sobre el fin de Los Prisioneros

El músico Jorge González reapareció en la pantalla chica a cuatro años de su última entrevista televisiva.

La noche de este miércoles, REC TV emitió el último episodio de "El cuarto de música", donde el artista conversó con Cristián "Chico" Pérez, repasando el inicio de su carrera musical.

"Creía que me las podía ingeniar para hacer canciones buenas. El primer disco, 'La voz de los 80', quedó bonito (...) la letra de la canción 'No necesitamos banderas' me hace sentir orgulloso porque es un canto a la libertad y a la independencia. La escribí a los 17 años", relató.

En cuanto al éxito internacional de la banda, el artista aseguró que "es un orgullo, porque la peleábamos de igual a igual con los demás. El cuento de los niños humildes de San Miguel allá no existía. Ellos no tenían idea qué era San Miguel y la excusa de Pinochet, allá no servía".

Asimismo, comentó que cuando se reunía con Miguel Tapia y Claudio Narea, sus excompañeros de banda, "tocaban lo que yo les decía que tocaran, ellos nunca me decían nada... yo no tenía que imponer ideas, era el que tenía las ideas, entonces no había otra".

Respecto a la disolución del grupo, ocurrida hace más de dos décadas, González recordó que antes de separarse, tuvieron la oportunidad de hacer una gira por Estados Unidos, a la que se negó.

"Estuvo bien el final de la banda... hubiese sido charcha que hubiésemos ido decayendo y fue lindo que nos despidiéramos con el disco más exitoso", cerró.