"Ya no me interesa el sexo": Jorge González vuelve a la esfera pública con extensa entrevista

El músico Jorge González reapareció en público con una inédita entrevista realizada por Emiliano Aguayo, periodista conocido por sus libros sobre la historia de Los Prisioneros, para el sitio independiente La Rata.

Allí el artista habló en extenso de temas personales, pero también sobre sus recientes estrenos musicales junto a Colombina Parra y en solitario. "Es siempre una mini aventura improvisar juntos con ella. No definimos nada antes de tocar. Ni tempo, clave o carácter", destacó sobre su experiencia con la hija de Nicanor Parra.

González también habló sobre las plataformas independientes para publicar música, el uso de tecnología a la hora de crear, cómo construyó su estudio casero y en qué se inspiró para hacer sus últimas composiciones.

A nivel más personal relató cómo un accidente que tuvo en Valdivia hace dos años lo ayudó a reenfocarse en la música. "Pasó que la polola de esos días quería ir a Valdivia. Entonces, compró los pasajes y vio el hotel (...) Me jodí la pata, ni siquiera en la escalera, sino en un pasillo posterior a ella. O sea, igual la escalera me debilitó la pierna. Luego, caminando en la calle, me caí nuevamente. Ella me decía que me parara, que pisara y yo no podía", detalló.

"No fue tan fuerte para una persona que está bien, pero para mí fue fatal. Una persona sana ni siquiera tiene ese accidente. Me hice el canchero: error. Incluso, ya antes, con ACV, turuleco y todo, igual había ido a Valdivia, pero con el cuidado del ascensor. Es decir, todavía tengo que cuidar ciertos detalles, como preguntar algunas cosas antes de ir al algún lugar", agregó.

Su visión del sexo

Uno de los títulos de sus nuevas canciones es "Ya no tengo sueños sexuales", la cual surgió desde una experiencia personal. "Ya no me interesa el sexo. No me interesa gustarle a las minas, para nada", señaló el músico.

"Me he fijado que varios caballeros de mi edad o mayores, todavía andan mirando a las cabras chicas y pensando dónde la van a poner. Pero, ya no se les para como antes y andan con un viagra para que pase. Yo no veo para qué. Creo que la actividad sexual está un poquito sobrevalorada. Claro, es rico y es fantástico, y hasta puede llegar a ser trascendente. Pero, sobrevalorada como la meta final de todo", reflexionó Jorge González.