Juegos Olímpicos 2024: Adele interrumpió su concierto para poner la final femenina de atletismo

La cantante británica Adele congeló su espectáculo en Múnich, Alemania, para que el público pudiera ver la final de 100 metros planos en los Juegos Olímpicos de este año.

Ante 80.000 espectadores, las pantallas de pronto proyectaron a las competidoras de los atletismo este sábado por la noche.

La corredora de la isla de Santa Lucía, la joven de 23 años Julien Alfred, se coronó en el primer lugar, consiguiendo la primera medalla olímpica en la historia de su país.

