Karol G rompe el silencio por polémica letra de "+57": "Se sacó de contexto"

A cuatro días de su lanzamiento, Karol G rompió el silencio sobre la polémica letra de "+57", tema que reúne a la cantante con otros artistas colombianos.

La canción, donde también participan J Balvin, Maluma, Feid, Ryan Castro, Blessd y DFZM, ha sido criticada por una parte de la letra, donde se refieren a una mujer como "una mamacita desde los fourteen", acusando a los autores de sexualizar a menores de edad.

Karol G reacciona a la polémica

A través de su cuenta de Instagram, la intérprete de "Provenza" compartió un extenso texto donde si bien, asegura que todo fue sacado de contexto, asume la responsabilidad de lo que ha sucedido con su último lanzamiento.

"Como artistas, estamos expuestos a la opinión pública, y a las interpretaciones individuales de personas que nos quieren y personas que difieren de lo que hacemos", partió diciendo, abordando además las imágenes falsas que se han difundido de su supuesta respuesta en X.

"En este caso, desafortunadamente, se sacó de contexto la letra de una canción con la que buscaba celebrar la unión entre los artistas y poner a brillar a mi gente", añadió.

Finalmente, la oriunda de Medellín afirmó que "ninguna de las cosas dichas en la canción tienen la dirección que le han dado, ni se dijo desde esa perspectiva pero escucho, me hago responsable y me doy cuenta que todavía tengo mucho que aprender. Me siento muy afectada y me disculpo de corazón", señaló, agradeciendo además el apoyo de sus fans.