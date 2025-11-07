Katy Perry revisita su ruptura con Orlando Bloom en el estreno de "Bandaids"

Katy Perry inauguró una nueva etapa musical con el lanzamiento de "Bandaids", un single en el que aborda directamente el término de su relación con Orlando Bloom, en un relato que combina reproche, tristeza y una revisión sincera del impacto de los nueve años que compartieron.

La artista californiana utiliza la canción para revelar cómo vivió el desgaste de la relación, recurriendo a frases contundentes y metáforas que exponen su dolor. En el videoclip, inspirado en "Destino Final", la cantante se muestra en situaciones límite y peligrosas que representan su vulnerabilidad emocional.

En la letra, Perry apunta a la ausencia y desconexión como detonantes del quiebre: "No es lo que hiciste, es lo que no hiciste", canta la artista. Reconoce que intentó sostener la relación a pesar de repetidas decepciones y que esperó cambios que nunca llegaron.

El videoclip introduce un punto de inflexión al aparecer una margarita blanca sobre las vías del tren, símbolo de su hija Daisy. La imagen funciona como una metáfora de esperanza: es la niña quien le devuelve el sentido y la impulsa a alejarse del peligro emocional en el que se encontraba.

Hacia el cierre del tema, Perry opta por la reconciliación consigo misma. A pesar del dolor, declara que "el amor valió la pena", insinuando que está lista para avanzar hacia una nueva etapa.