Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago24.1°
Humedad17%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Magazine | Música

Katy Perry revisita su ruptura con Orlando Bloom en el estreno de "Bandaids"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El nuevo sencillo revela un relato íntimo marcado por metáforas emocionales, escenas de alto impacto y referencias directas al proceso personal que inspiró su regreso musical.

Katy Perry revisita su ruptura con Orlando Bloom en el estreno de
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Katy Perry inauguró una nueva etapa musical con el lanzamiento de "Bandaids", un single en el que aborda directamente el término de su relación con Orlando Bloom, en un relato que combina reproche, tristeza y una revisión sincera del impacto de los nueve años que compartieron.

La artista californiana utiliza la canción para revelar cómo vivió el desgaste de la relación, recurriendo a frases contundentes y metáforas que exponen su dolor. En el videoclip, inspirado en "Destino Final", la cantante se muestra en situaciones límite y peligrosas que representan su vulnerabilidad emocional. 

En la letra, Perry apunta a la ausencia y desconexión como detonantes del quiebre: "No es lo que hiciste, es lo que no hiciste", canta la artista. Reconoce que intentó sostener la relación a pesar de repetidas decepciones y que esperó cambios que nunca llegaron. 

El videoclip introduce un punto de inflexión al aparecer una margarita blanca sobre las vías del tren, símbolo de su hija Daisy. La imagen funciona como una metáfora de esperanza: es la niña quien le devuelve el sentido y la impulsa a alejarse del peligro emocional en el que se encontraba.

Hacia el cierre del tema, Perry opta por la reconciliación consigo misma. A pesar del dolor, declara que "el amor valió la pena", insinuando que está lista para avanzar hacia una nueva etapa.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada