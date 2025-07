Live Aid cumple 40 años: El día que Queen, Bowie y Madonna unieron al mundo contra el hambre

El 13 de julio de 1985, cuatro décadas atrás, marcó un hito en la historia de la música y el activismo humanitario cuando se realizó el megaconcierto Live Aid, organizado por el músico Bob Geldof, quien impactado por un documental de la BBC sobre la crisis en Etiopía, decidió actuar.

Este evento simultáneo en el estadio Wembley de Londres y el JFK Stadium de Filadelfia reunió a las mayores estrellas del rock y pop de la época con un objetivo claro: recaudar fondos para paliar la hambruna en Etiopía.

Junto a Midge Ure de Ultravox, creó el proyecto Band Aid y reunió a 45 artistas británicos como George Michael, Sting y Boy George para grabar "Do They Know It's Christmas?". Este villancico benéfico fue un éxito rotundo, vendiendo 3.7 millones de copias en su primera semana, recaudando más de 1 millón de libras.

El éxito inspiró a artistas estadounidenses a crear "USA for Africa", que grabó el himno "We Are the World" escrito por Michael Jackson y Lionel Richie. Con voces como Stevie Wonder, Bruce Springsteen y Cyndi Lauper, la canción recaudó 63 millones de dólares y se convirtió en uno de los singles más vendidos de la historia.

El día del concierto, más de 1.500 millones de personas en 110 países (el 40% de la población mundial entonces) sintonizaron las 16 horas de transmisión. En Wembley, ante 72,000 espectadores, Queen ofreció lo que muchos consideran la mejor actuación de su carrera. David Bowie, U2, Elton John y The Who también brillaron en el escenario londinense.

Mientras, en Filadelfia, Madonna reinventó su imagen con un look rockero, Led Zeppelin se reunió para una actuación especial, y Mick Jagger sorprendió al compartir escenario con Tina Turner. El músico Phil Collins hizo historia al presentarse en ambos continentes el mismo día.

En el marco de su 40° aniversario, será posible revivir el concierto por 10 horas seguidas en el canal de Youtube de la organización, en una transmisión que comenzará a las 07:00 (hora de Chile) del domingo 13 de julio.