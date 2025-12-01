Los Bunkers llevarán su gira Unplugged a la Quinta Vergara: Fecha y entradas

La banda nacional Los Bunkers regresarán a Viña del Mar con su MTV Unplugged, ciudad donde iniciaron la gira el pasado febrero.

Tras un extenso tour, que tuvo un total de 61 fechas sold out en el país, los penquistas se presentarán en la Quinta Vergara el 17 abril de 2026.

En un formato íntimo y especial, el grupo -que es headliner de la próxima versión de Lollapalooza Chile- presentará un repertorio imperdible para los viñamarinos y visitantes de todas las generaciones, quienes podrán disfrutar de clásicos como ''Bailando Solo'', ''Nada Nuevo Bajo El Sol'', ''Llueve Sobre La Ciudad'', entre otros himnos que han marcado la historia de la música chilena.

Venta de entradas

Las entradas para el show de Los Bunkers en la Quinta Vergara estarán disponibles a partir del juves 4 de diciembre mediante Ticketplus, con preventa exclusiva para clientes del banco auspiciador.

En tanto, la venta general inciará este sábado 6 de diciembre al mediodía, a través del mismo sistema.