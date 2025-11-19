Los Bunkers tendrán su propia plaza en Talcahuano: "Son parte de nuestra identidad"

La banda Los Bunkers recibió un sentido homenaje por parte Talcahuano, la ciudad donde nació la agrupación.

El municipio de esa localidad anunció que bautizarán una plaza con el nombre del quinteto tras la aprobación de los vecinos y el consejo municipal de la zona.

"Los Bunkers son parte profunda de la identidad de Talcahuano. Este nombre es un homenaje a nuestra historia y a quienes han llevado a nuestro puerto mucho más lejos de nuestras fronteras", destacó el alcalde Eduardo Saavedra.

La nueva "Plaza Los Bunkers" se ubicará al sur del Parque Las Araucarias, frente al Club Deportivo Huachipato y a pasos del Estadio CAP.