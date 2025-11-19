Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago28.2°
Humedad29%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Magazine | Música | Los Bunkers

Los Bunkers tendrán su propia plaza en Talcahuano: "Son parte de nuestra identidad"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El lugar estará emplazado a pasos del estadio de Huachipato.

Los Bunkers tendrán su propia plaza en Talcahuano:
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La banda Los Bunkers recibió un sentido homenaje por parte Talcahuano, la ciudad donde nació la agrupación.

El municipio de esa localidad anunció que bautizarán una plaza con el nombre del quinteto tras la aprobación de los vecinos y el consejo municipal de la zona.

"Los Bunkers son parte profunda de la identidad de Talcahuano. Este nombre es un homenaje a nuestra historia y a quienes han llevado a nuestro puerto mucho más lejos de nuestras fronteras", destacó el alcalde Eduardo Saavedra.

La nueva "Plaza Los Bunkers" se ubicará al sur del Parque Las Araucarias, frente al Club Deportivo Huachipato y a pasos del Estadio CAP.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada