Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago25.7°
Humedad24%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Magazine | Música | Luis Miguel

Polémica en redes sobre el parecido entre canciones de Taylor Swift y Luis Miguel

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

El reciente disco de la estadounidense ha estado rodeado de controversias y comentarios divididos, a los que ahora se añade la comparación con un hit del "Sol de México".

Polémica en redes sobre el parecido entre canciones de Taylor Swift y Luis Miguel
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Usuarios en redes sociales han generado polémica al comparar fragmentos de una canción de Taylor Swift con un tema de 1982 de Luis Miguel, señalando similitudes melódicas que han abierto un debate entre los seguidores de ambos.

El reciente disco de Taylor Swift ha estado rodeado de controversias y comentarios divididos, a los que ahora se añade la comparación del tema 'Opalite' con el de '1+1=2 enamorados' de Luis Miguel.

Algunos usuarios compararon la situación con el caso de Olivia Rodrigo y Paramore, cuando surgieron acusaciones de plagio por las similitudes entre la canción 'Good 4 U', de Rodrigo, y 'Misery Business' de la banda estadounidense.

En Instagram, han proliferado los videos comparativos entre ambas canciones. Algunos usuarios destacan los paralelismos en las letras, como en estos fragmentos:

"Oh oh oh oh, oh my Lord / Never made no one like you before / You had to make your own sunshine / But now the sky is opalite", de Swift y "Somos dos, dos enamorados, de un amor dulce, libre y claro, al soñar vamos poco a poco, encerrando el mundo entre las manos", de Luis Miguel.

El pasado 3 de octubre, Swift lanzó 'The Life of a Showgirl', un álbum que ha dividido opiniones entre sus seguidores y la crítica, marcando su regreso a un pop de tono más ligero.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada