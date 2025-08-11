Maluma paró concierto para confrontar a fanática que llevó a su bebé: "Es una irresponsabilidad"

Este fin de semana, un vídeo del cantante Maluma regañanado a una seguidora se viralizó en redes sociales.

Durante un concierto en México, el artista interrumpió su propio concierto para enfrentar a la mujer, que llevó a su bebé a la presentación.

"Con todo respeto, yo soy padre", partió diciendo el colombiano, consultando a la mujer la edad del pequeño.

Posteriormente, agregó: "¿Usted cree que es buena idea traer a un bebé de un año a un concierto donde el sonido está durísimo? Ese bebé ni siquiera sabe qué está haciendo aquí. La próxima vez protéjale los oídos con algo".

"Es un acto de irresponsabilidad de usted, lo está moviendo como si fuera un juguete, ese niño no quiere estar ahí. Se lo digo con todo respeto, ya que soy papá. Para la próxima sea un poco más consciente", sentenció la voz de "Felices los 4".

Si bien, Maluma no es un experto en el tema, su comentario no estaba lejos de la realidad, ya que especialistas señalan que, además del riesgo auditivo en los niños, la alta cantidad de asistentes y los virus respiratorios pueden provocar enfermedades, señala Guillermo Zepeda, neumólogo pediatra del Hospital Clínico de la Universidad de Chile.