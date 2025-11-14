"Me sentí muy honrada": Mon Laferte revela que Dua Lipa la invitó a cantar con ella

La cantante Mon Laferte reveló que recibió una especial invitación de parte de Dua Lipa, quien hizo un cover de su canción "Tu Falta de Querer" en uno de sus shows en el Estadio Nacional.

Durante una entrevista con Univisión Canadá, la artista chilena aseguró que el homenaje "fue una sorpresa y debo confesar algo: Dua Lipa me invitó a cantar con ella en Chile".

Sin embargo, la viñamarina debió rechazar la propuesta de la estrella pop debido a varios compromisos laborales, incluyendo la entrega de los Latin Grammy en Estados Unidos.

"Tenía que venir para acá y no alcanzaba a ir. Yo decía: 'No puede ser, me estoy perdiendo de cantar con Dua Lipa'", confesó.

Asimismo, la exRojo mencionó que no sabía que la británica cantaría una de sus canciones: "Pensé que tendría que aprenderme una de ella. Me sentí honrada cuando me invitó, pero después de verla cantar mi canción fue como 'es hermosa'".

"Cantó con muchísimo sentimiento y se notó que estaba como viviendo la canción", cerró Laferte.