Ministerio de las Culturas entrega importante distinción al músico André Rieu

En medio de una audiancia celebrada en el Salón Rojo del Palacio de La Moneda, el músico neerlandés André Rieu fue premiado por su contribución a la difusión de la música clásica en Chile y el mundo.

En la jornada, en la que estuvo presente el Presidente de la República Gabriel Boric Font y la ministra de las Culturas, Carolina Arredondo Marzán, la autoridad y la titular le hicieron entrega al violinista la Orden al Mérito Artístico y Cultural.

Posteriormente, los tres se dirigieron a la Plaza de la Constitución para recibir un homenaje musical por parte de Carabineros de Chile.

"La música es una de las expresiones creativas más sublimes de la humanidad. Es un elemento esencial y constitutivo de nuestra memoria e historia, y también de nuestro patrimonio. Es por eso, que es un honor y una verdadera alegría entregar en esta visita la Orden al Mérito Artístico y Cultural Pablo Neruda al músico, compositor y director de orquesta neerlandés André Rieu", manifestó Arredondo

Por su parte, André Rieu dio a conocer su emoción y el cariño que le tiene a los ciudadanos de este país. "Estoy enterado que Plácido Domingo y Ennio Morriconne también la habían recibido, así que me sentí muy orgulloso. Me gusta mucho, y no lo digo solo porque estoy aquí, pero Chile realmente es increíble, la gente es muy amable. Viajo por el mundo para tener esta interacción con el público. Quiero mirar a la gente a los ojos y hacerlos felices. Y eso es lo que hacemos, y por eso me gusta Chile, porque la gente aquí es muy amable", enfatizó el artista.

El compositor André Rieu se presentará desde el 11 al 15 de septiembre junto a su orquesta Johann Strauss en el Movistar Arena.