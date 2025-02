Mon Laferte responde a críticas de artistas visuales: "Si esto es meritocracia, lo merezco todo"

Mon Laferte utilizó sus redes sociales para defenderse de las críticas de la comunidad artística, quienes acusaron, mediante una carta, a organizadores y centros culturales de favorecer a figuras mediáticas- como la cantante- sobre artistas consolidados.

"¿Cómo se gana una el derecho de llamarse artista? ¿Naces, te haces, lo compras?", partió reflexionando la autora de "Amor Completo" a través de un vídeo, acompañado de sus obras. "Yo no fui a la universidad y no tengo título de artista ni de catedrática ni de ná, pero la necesidad te enseña a ser más creativa, arreglártelas y a no pedir permiso ¿se imaginan hubiera pedido permiso? Yo estaría muerta", añadió.

Bajo esta línea, Laferte comenzó a relatar duros episodios de su vida personal, su paso por el programa "Rojo", el haber sufrido cáncer de tiroides, la decisión de instalarse en México para consolidar su carrera y cómo comenzó a incursionar en el arte.

"Tengo 8 discos publicados, mas de mil obras como artista plástica, pero hasta el día de hoy me siento como una intrusa. Es verdad que hoy tengo un lugar privilegiado, me volví una burguesa, una nueva rica y sé que no pertenezco y nunca voy a pertenecer porque yo siempre voy a ser una flaite y ahora una flaite famosa", repasó.

"Entonces pienso, yo jamás podría haberme formado en ese cola imaginaria porque antes de mí estaban los académicos, los que sí saben pintar ¿y saben? yo les encuentro razón de todo lo que dicen de mí, yo a veces dudo y dudo de todo lo que hago", añadió.

En este contexto, la cantante admitió no ser "mejor que nadie, el arte es subjetivo dicen, pero todo lo que yo hago me sale de los ovarios, de lo más primitivo (...) Yo no ando queriendo ocupar el espacio de nadie, pero tampoco voy a andar disculpándome por ocupar el mio".

"Aquí tienen mi historia y ¿saben qué? si esto se trata de meritocracia, entonces yo me lo merezco todo", sentenció.