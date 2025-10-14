Muere D'Angelo, ícono del R&B, a sus 51 años

El cantante y compositor estadounidense Michael Eugene Archer, más conocido como D'Angelo, una de las voces más influyentes del R&B y el soul contemporáneo, falleció este martes a los 51 años en Nueva York, tras una silenciosa batalla contra el cáncer de páncreas, informó TMZ.

D'Angelo alcanzó la fama mundial en 1995 con su álbum debut "Brown Sugar", que lo convirtiéndose en una figura clave del neo-soul. A lo largo de su carrera, colaboró con artistas como Jay-Z, Snoop Dogg y Q-Tip, y fue reconocido por su talento musical y su estilo innovador dentro del género.

El músico ganó cuatro premios Grammy, entre ellos "Mejor Álbum de R&B" por "Voodoo" (2001) y "Black Messiah" (2016), además de "Mejor Canción de R&B" por "Really Love" y "Mejor Interpretación Vocal Masculina de R&B" por su clásico "Untitled (How Does It Feel)".

Este último tema marcó una época con su icónico video, en el que el artista aparecía frente a un fondo negro, aparentemente desnudo, dejando una huella imborrable en la cultura popular.

En 2024, su colega Raphael Saadiq reveló en el pódcast "Rolling Stone Music Now" que D'Angelo trabajaba en nuevo material. "Está entusiasmado... Está trabajando en seis piezas ahora mismo y se le ve muy emocionado", comentó entonces, alimentando las expectativas de un regreso musical que no ocurrió.

D'Angelo deja tres hijos, entre ellos dos varones y una hija. El primero de ellos es fruto de su relación con la cantante Angie Stone, quien falleció este año en un accidente automovilístico.