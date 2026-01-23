Familia de Tommy Rey acusa a su banda de "jugarle chueco"

A casi 10 meses de la muerte de Tommy Rey, la familia del artista reveló cómo fueron sus últimos meses de vida.

En una entrevista con La Cuarta, Juan Lledo, yerno del músico, afirmó que el cantante enfrentó una fuerte depresión debido a jugadas "chuecas" de parte de la banda.

"El representante anterior, dijo que esto se terminaba, que la Sonora se iba a la tumba con Tommy, en eso nos dejaron un poco de lado", dijo respecto a la continuidad del grupo con la posibilidad de tener a Patricio Zúñiga Collado, hijo del vocalista, como reemplazo.

Bajo esta línea, añadio que "se empezó a instalar esta idea de que, si no estaba él, se acababa la orquesta, que se acababa todo lo de Tommy Rey. Pero esto venía de antes, desde cuando Don Tommy empezó a enfermar".

Sin embargo, Lledo señaló que su suegro vivió con tristeza sus últimos meses de vida, ya que su futuro en la Sonora parecía incierto: "Él andaba con un poco de depresión, justamente por este tema. Pensaba mucho: '¿Qué pasa si ya no puedo seguir cantando?'".

"El problema es que algunas cosas se adelantaron a los hechos, antes de que él partiera, ya había un reemplazo de cantante en la banda anterior, y la verdad es que eso fue como jugar chueco", comentó.

"Él se enteró de eso, y yo creo que eso lo afectó mucho, incluso hizo que cayera más en depresión, hablemos las cosas como son. A raíz de todo esto, incluso se quiso cambiar el nombre de la orquesta o dejarlo a él como invitado. Y eso fue una bajeza tremenda", agregó.