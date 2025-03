Hijo de Tommy Rey detalla últimas horas de su padre: "Salió a caminar y se sintió mal"

Tommy Zúñiga, el hijo del legendario Tommy Rey, entregó detalles sobre el repentino deceso de su padre a los 80 años.

El proclamado "Rey de la cumbia" murió este miércoles debido a un infarto mientras se encontraba en la ciudad de Viña del Mar y en compañía de su esposa.

En conversación con TVN Zúñiga señaló que "hoy salió a caminar como todos los días para no dejar de moverse y de un momento a otro mi mamá me llamó y me dijo que se sentía mal".

"Yo corrí donde él y ahí lo vi súper asustado, como afirmado de una reja. De a poco tuvo problemas para respirar. Las últimas palabras que alcanzó a decirme es que se estaba sintiendo un poquito mejor y eso me duele bastante. Alcanzó a decirme que le costaba respirar, hasta que dio su último aliento", agregó el hijo de Tommy Rey.

Finalmente Tommy Zúñiga indicó que antes de su muerte el cantante "estuvo un poquito enfermo, con un poco de depresión más que nada".

Los detalles del velatorio y el funeral del mítico músico chileno serán informados en las próximas horas.