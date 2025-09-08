Síguenos:
Tópicos: Magazine | Música | Música chilena

Horacio Saavedra no soportó show sinfónico de Pablo Chill-E: "Monotonía y pobreza"

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

El exdirector de la Orquesta del Festival de Viña del Mar entregó su veredicto.

Horacio Saavedra no soportó show sinfónico de Pablo Chill-E:
El músico Horacio Saavedra emitió una lapidaria opinión contra el cantante Pablo Chill-E y su histórico concierto sinfónico que fue transmitido por TVN este fin de semana.

El trapper se presentó, de manera inédita, junto a una orquesta dirigida por Gabo Paillao y con un repertorio integrado por sus mejores canciones en formato cameral.

Pese a lo original del espectáculo, Saavedra no tuvo piedad y lanzó una feroz crítica a través de sus redes sociales, asegurando que "no pude seguir" viendo el show.

"La verdad traté de disfrutar y entender este invento tipo concierto estelar de música urbana, pero no pude seguir", aseguró el exdirector de la orquesta del Festival de Viña del Mar.

"La monotonía y pobreza de texto acompañada de 'reef' (la palabra correcta es riff) repetidos hasta el cansancio con una pseudo orquesta sinfónica de 25 músicos, que no da para Ccamerata, no vi contrabajos, cornos, flautas, oboe, fagot, tímpanys, etcétera", detalló el músico.

Saavedra finalizó calificando al show como un "remedo de concierto" y señaló que "mi concepto de musica, definitivamente es otro".

